Calciomercato Napoli, il caso Milik non si sblocca: Juventus, Roma e Tottenham interessate, ma è una questione di principio

29 Dicembre 2020 15:46

Calciomercato Napoli, nessuna svolta sul caso Milik: Juventus, Roma e Tottenham ancora interessate, ma De Laurentiis non molla

Nodo Milik nel calciomercato del Napoli. Il bomber polacco è fermo dalla scorsa stagione a causa dei ben noti problemi con la società. Ormai fuori rosa, l’attaccante polacco è in scadenza in estate e vorrebbe cambiare aria già nell’attuale sessione di mercato invernale. Il Napoli però continua a fare muro. I 40 milioni richiesti in estate alla Juventus, cifra leggermente superiore a quelle richieste a Roma e Tottenham, sono diventati 18 oggi. Erano troppi ad agosto, lo saranno a gennaio. Nessuna delle 3 pretendenti, seppur ancora molto interessate, ha intenzione di spendere una tale cifra per un attaccante che si libererà gratuitamente a fine stagione. Questo lo sa anche il Napoli che avrebbe tutto l’interesse ad abbassare le sue pretese, ma la situazione è diventata ormai una questione di principio: De Laurentiis è un osso duro con il quale trattare. Alcune pendenze economica fra il calciatore e la società rendono il braccio di ferro ancor più complicato: una delle due parti mollerà la presa entro febbraio?