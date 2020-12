Calciomercato Milan, continua la ricerca del vice-Ibrahimovic: nel mirino Fernando Llorente

20 Dicembre 2020 12:40

Calciomercato Milan, rossoneri alla ricerca di un vice-Ibrahimovic: l’ultimo nome sulla lista è quello di Fernando Llorente

Il Calciomercato del Milan sembra aver cambiato rotta. Se prima la priorità era rinforzare la difesa, adesso la prolungata assenza di Ibrahimovic sembra aver aperto una spaccatura nelle certezze offensive dei rossoneri. Rebic e Leao non sembrano adatti a sostituire lo svedese sia tatticamente che qualitativamente: il primo fa dell’atletismo la sua arma principale, ma ha bisogno di campo per esprimersi al meglio e non è mai stato abile a legare il gioco; il secondo avrebbe le caratteristiche per fare la prima punta, ma esprime il suo talento ad intermittenza e troppo spesso risulta un corpo estraneo alla manovra e a volte alla partita stessa.

Serve un centravanti che ricordi Ibrahimovic almeno nelle caratteristiche fisiche, in modo che possa quantomeno riproporre la protezione del pallone, l’apertura degli spazi e le sponde aeree tanto care alla manovra offensiva dei rossoneri. L’ultimo nome accostato al ‘Diavolo’ è quello di Fernando Llorente, secondo ‘AS’ pronto a liberarsi a 0 dal Napoli che risparmierebbe sull’ingaggio di un giocatore comunque in scadenza a fine stagione. Lo spagnolo, aveva fatto vedere proprio le caratteristiche ricercate dal Milan nei suoi anni alla Juventus, nei quali fu autore di 27 gol in 92 presenze. L’incognita principale per i rossoneri è lo scarso minutaggio avuto dal ‘Re Leone’ nei suoi due anni al Napoli: serve un calciatore pronto da buttare subito nella mischia alla prima necessità. Sul giocatore da registrare anche l’interesse di Sampdoria e Benevento.