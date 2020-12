Calciomercato Milan, rinnovo Calhanoglu: 3.5 milioni l’offerta, 5 più bonus la richiesta. Si chiude a metà strada?

28 Dicembre 2020 14:57

Calciomercato Milan, si abbassa la forbice fra domanda e richiesta per il rinnovo di Hakan Calhanoglu: le parti separate da 1.5 milioni

Gennaio si avvicina a grandi passi e i termini per il rinnovo di Hakan Calhanoglu con il Milan si assottigliano sempre di più. Il numero 10 turco è infatti in scadenza in estate e già nella sessione di mercatoa invernale può accordarsi con una squadra per trasferirsi a parametro zero fra 6 mesi. Fra le parti comunque i rapporti sono buoni e sembra esserci la volontà reciproca di proseguire insieme: il Milan ha sempre messo il calciatore al centro del proprio progetto, il turco ha risposto con gol, assist e personalità. Resta da risolvere il nodo legato all’aumento dell’ingaggio. Troppo pochi 2.5 milioni per un calciatore come Calhanoglu, l’agente Gordon Stipic ne ha chiesti 5 più bonus. La società ha risposto 3.5. Una distanza di 1.5 milioni che non sembra incolmabile: probabilmente, ammorbidendo entrambe le posizioni, nelle prossime settimane ci sarà una chiusura intorno ai 4 milioni più eventuali bonus che farà felici tutti.