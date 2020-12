Calciomercato Milan – Giroud è il nuovo nome per l’attacco, ma la priorità è un gioiellino in difesa

19 Dicembre 2020 13:03

Calciomercato Milan, prende quota Olivier Giroud come vice Ibrahimovic: i rossoneri però puntano a rinforzare prima la difesa

Calciomercato Milan, un attaccante e un difensore per continuare la corsa scudetto. Sono questi i piani al vaglio dei vertici rossoneri per la sessione di mercato invernale. L’assenza di Ibrahimovic e le prestazioni opache di Rebic e Leao hanno smontato la tesi, secondo la quale, un vice-Ibrahimovic non servisse in quanto il reparto attaccanti fosse già completo. Numericamaente è vero, ma nell’interpretazione del ruolo Rebic e Leao non riescono ad incidere come Ibrahimovic. Sia chiaro, lo svedese è unico, ma il problema è più tattico che qualitativo: l’interpretazione del ruolo di Rebic e Leao, che hanno bisogno di campo per correre, difettano in lavori di sponda, protezione palla e nel cucire il gioco, non potrà mai essere paragonata a quelle di Zlatan. Non a caso rendono al meglio da esterni.

Serve un centravanti boa, forte fisicamente, in grado di fare il lavoro di Ibrahimovic ma che si accontenti di non ricoprire un ruolo di primo piano. L’ultimo nome accostato ai rossoneri è quello di Olivier Giroud, esperto attaccante francese vicinissimo lo scorso gennaio a Inter e Lazio. Nel Chelsea, pur non essendo titolare, è sempre riuscito a ritagliarsi il suo spazio e gare qualche gol anche in Europa. Il costo del cartellino è irrisorio, ma i circa 6 milioni d’ingaggio e i 34 anni d’età fanno storcere il naso ai vertici rossoneri. La priorità della dirigenza del Milan sembra essere orientata sulla difesa. L’assenza di Kjaer, seppur meno ‘mainstream’ rispetto a quella di Ibrahimovic, ha pesato enormemente sui risultati dei rossoneri nelle ultime gare. È per questo che è tornato di moda il nome di Ozan Kabak, giovane centrale turco dello Schalke 04 che piace moltissimo a Maldini. Il club tedesco naviga in cattive acque: è ultimo in classifica e ha qualche difficoltà economica, situazioni che potrebbero favorire l’operazione.