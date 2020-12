Calciomercato Milan, Dominik Szoboszlai vicino al Lipsia: chiusura entro Natale

11 Dicembre 2020 19:31

Calciomercato Milan, rischia di sfumare entro breve l’obiettivo Dominik Szoboszlai: il centrocampista ungherese sarebbe ad un passo dal Lipsia

Calciomercato Milan, possibili novità entro la fine dell’anno. I rossoneri stanno vivendo un’ottima prima metà di stagione ma non per questo hanno intenzione di tralasciare l’imminente mercato invernale. Primo in campionato, ai sedicesimi di Europa League passando il girone al primo posto in classifica, il tutto anche senza Ibrahimovic nelle ultime gare: il Milan è diventata una squadra matura e in grado di tornare ad occupare un piazzamento di rispetto in Italia e in Europa. La società rossonera è però ambiziosa ed è sempre alla ricerca di eventuali nuovi colpi per migliorare la qualità della rosa. Un obiettivo spesso accostato ai rossoneri, prima pupillo di Boban (poi dimessosi) e successivamente nel mirino di Rangnik (mai arrivato), è stato Dominik Szoboszlai giovane centrocampista offensivo ungherese messosi in luce tanto in nazionale quanto in Champions League con il Salisburgo. Il Milan non ha mai affondato il colpo, nonostante i soli 25 milioni di clausola, in Italia anche il Napoli ha spesso titubato: indecisione che potrebbe costare cara. La versione tedesca di Sky Sport ha infatti annunciato il forte interesse del Lipsia sul calciatore. La squadra tedesca e il Salisburgo sono entrambe di proprietà della Red Bull, dunque la trattativa sarebbe unicamente una formalità, come spesso accaduto per altri calciatori in passato. Entro Natale dovrebbe esserci la stretta finale.