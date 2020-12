Calciomercato Milan, occhi puntati sulla difesa: piace Mohamed Simakan, talento dello Strasburgo

21 Dicembre 2020 12:50

Calciomercato Milan, la dirigenza dà priorità alla difesa: occhi puntati sul giovane talento Mohamed Simakan, centrale dello Strasburgo

Calciomercato Milan, priorità alla difesa. Nonostante l’infortunio di Ibrahimovic abbia aperto una falla in attacco, la società rossonera è convinta che nel reparto avanzato, almeno numericamente, il Milan sia a posto. Diversa la situazione in difesa: l’assenza di Kjaer pesa tanto quanto quella di Zlatan, seppure faccia più rumore. Il contemporaneo infortunio di Gabbia e le esclusioni di Duarte e Musacchio, ai margini del progetto, hanno costretto Stefano Pioli a puntare sul giovanissimo Kalulu che ha impressionato nelle partite in cui è stato chiamato in causa, seppur rappresenti solo una soluzione a breve termine “Priorità resta il difensore? Sì, dopo l’infortunio di Ibra non è cambiato niente. Siamo convinti di avere una squadra all’altezza. Abbiamo già fatto bene anche senza Ibra, ci auguriamo naturalmente che torni presto ma non cambiamo il mercato. Se ci saranno opportunità per migliorarci saremo pronti, ma si preannuncia un mercato difficile“, ha spiegato Frederic Massara, ds del Milan, a Sky Sport.

Priorità dunque al reparto arretrato seguendo il solito diktat: profilo giovane, con una base d’esperienza, in grado di migliorare e rappresentare tanto una valida pedina per la rosa quanto una plusvalenza nell’ottica di una possibile vendita futura. Nelle ultime ore è tornato di moda il nome di Mohamed Simakan, giovane difensore centrale dello Strasburgo. Il calciatore francese rispecchia in pieno l’identikit che piace ad Elliott: a soli 20 anni è già alla sua seconda stagione fra i grandi in Ligue 1, ha collezionato 35 presenze, può giocare anche da terzino ed abbina una buona velocità a 187 cm di altezza che lo rendono un difensore prestante. Il costo del cartellino si aggira intorno ai 15 milioni.