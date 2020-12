Calciomercato Juventus, Paratici fa chiarezza: “Papu Gomez non è un obiettivo. Dybala? Presto il rinnovo”

16 Dicembre 2020 18:33

Calciomercato Juventus, Paratici fa il punto della situazione: Papu Gomez non è un obiettivo, per il rinnovo di Dybala ci sarà presto un incontro

Il prepartita di Juventus-Atalanta è stata l’occasione per fare il punto sul calciomercato della Juventus. Fabio Paratici, direttore sportivo della squadra bianconera ha fatto chiarezza su due situazioni particolari riguardanti il mercato della ‘Vecchia Signora’. La prima ha a che fare anche con l’Atalanta e riguarda Papu Gomez, destinato a partire dopo lo sfogo degli ultimi giorni. L’argentino non è obiettivo della Juventus: “il Papu Gomez può essere un’idea di calciomercato per noi? Assolutamente no. E’ un giocatore dell’Atalanta“.

Un altro argentino è invece nei pensieri della Juventus, si tratta di Paulo Dybala per il quale arriverà presto l’incontro per trattare il rinnovo: “con paulo abbiamo un grande rapporto, abbiamo investito su di lui cinque anni fa prelevandolo molto giovane dal Palermo, gli vogliamo bene, lui supporta i nostri colori, e prossimamente incontreremo l’agente e avremo anche degli incontri con lui. Fino ad ora non ci sono stati soprattutto per questioni legate al Covid“.