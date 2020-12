Calciomercato Juventus, colpo in prospettiva: preso Nicolò Rovella dal Genoa, cifre e dettagli dell’operazione

30 Dicembre 2020 15:11

Calciomercato Juventus, preso Nicolò Rovella dal Genoa: colpo in prospettiva per il futuro bianconero. Resterà in Liguria per almeno 2 anni

La Juventus ha sempre un occhio attento al futuro e le buone prestazioni di un giovane calciatore in questo inizio di stagione non sono sfuggite allo sguardo attento degli uomini di mercato bianconeri. Nelle ultime ore la ‘Vecchia Signora’ ha trovato l’accordo con il Genoa per l’acquisto di Nicolò Rovella, giovane centrocampista che ha ben figurato in questa prima metà di campionato con la maglia rossoblu. La Juventus sborserà 10 milioni, ma il ragazzo resterà in prestito in Liguria per almeno 2 stagioni in modo tale da maturare e fare esperienza. Nicolò Rovella è un classe 2001, centrocampista ben strutturato fisicamente ma dotato anche di buona tecnica in fase d’impostazione. Ha esordito con personalità nella scorsa stagione in Inter-Genoa 4-0.