Calciomercato Juventus, l’agente di Morata svela: “a fine stagione verrà riscattato. In passato cercato da 2 big”

16 Dicembre 2020 13:22

Alvaro Morata si è preso la Juventus a suon di gol: l’agente conferma le ottime possibilità che in estate venga riscattato dall’Atletico Madrid

Alvaro Morata è la grande sorpresa della stagione della Juventus. Arrivato per fare la punta di scorta, l’attaccante spagnolo ha collezionato 9 gol e 5 assist, nelle 14 gare giocate fin qui in stagione fra campionato e Champions League. Numeri che hanno permesso alla Juventus non solo di restare in scia del Milan in Serie A, ma anche di passare il girone di Champions League da prima in classifica. Il tutto, spesso, mascherando l’assenza di Cristiano Ronaldo fermo a causa del Coronavirus.

Morata si è dunque guadagnato il riscatto dall’Atletico Madrid, ne è convinto l’agente Juanma Lopez che a ‘GianlucaDiMarzio.com’ spiega: “è sempre stato la prima scelta della Juventus e lui sarebbe andato soltanto lì. C’è stato un problema all’inizio perché l’Atletico Madrid voleva cederlo soltanto a titolo definitivo ma poi verso la fine del mercato con l’arrivo di Suarez si è sbloccata la cessione di Morata. Sia Pirlo che Paratici lo hanno chiamato più volte, in particolare Fabio ha inciso molto nel suo percorso professionale e ha premuto molto per portarlo in bianconero. A fine stagione sarà riscattato, ne sono sicuro. L’avevano cercato anche Milan e Napoli. Nessun rimpianto per com’è andata all’Atletico, ora hanno Suarez che è uno dei migliori in circolazione e sono tutti contenti“.