Calciomercato Juventus – Sirene dalla Premier League per Dybala: le big del calcio inglese sulla ‘Joya’

7 Dicembre 2020 13:12

Calciomercato Juventus, sirene dalla Premier League per Paulo Dybala: l’attaccante argentino è finito nel mirino della big del calcio inglese

Calciomercato Juventus: sirene inglesi per Dybala – Scarsa vena realizzativa, qualche problema fisico di troppo e una Juventus che non ha ancora ingranato la marcia giusta. La stagione di Paulo Dybala non è iniziata con il piede giusto, la ‘Joya’, a dispetto del suo soprannome, non sembra brillare più di luce propria. Come spesso accade in questi casi, con la sessione di mercato alle porte e appena 18 mesi di contratto rimanenti, le sirene dall’estero si fanno sentire prepotentemente. Secondo quanto riporta ‘Il Corriere dello Sport’, Paulo Dybala sarebbe finito nel mirino delle big del calcio inglese: Manchester City, Manchester United e Chelsea su tutte. L’entourage del giocatore avrebbe confermato al sito ’90min’ di essere ben predisposti verso il trasferimento nel campionato britannico. Già l’anno scorso Tottenham e Manchester United furono molto vicine all’acquisto di Paulo Dybala ma il calciatore alla fine decise di restare.