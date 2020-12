Calciomercato Inter, Radja Nainggolan torna al Cagliari: cifre e dettagli dell’operazione

29 Dicembre 2020 17:41

Primo movimenti in uscita nel mercato dell’Inter: Radja Nainggolan torna al Cagliari in prestito. Cifre e dettagli dell’accordo

A volte ritornano… in prestito… nuovamente. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello sport’, l’Inter e il Cagliari hanno trovato l’accordo per la cessione di Radja Nainggolan sulla base del prestito secco. Da sistemare gli ultimi dettagli riguardanti il contratto del calciatore, possibile inoltre che le due squadre rimandino alla prossima estate eventuali trattative sull’acquisto a titolo definitivo: appare chiaro che nel progetto nerazzurro per Nainggolan non c’è più posto, ma il club meneghino non vuole regalarlo.

Il centrocampista belga, che già la scorsa stagione era tornato ad indossare la maglia della formazione sarda, tornerà per la seconda metà di campionato a giocare nel club che lo ha lanciato agli albori della sua carriera. In estate le due società non si erano messe d’accordo sulla cifra del riscatto, dunque Conte ha provato a dare un’altra chance al ‘Ninja’ finito però ben presto indietro nelle gerarchie fino al dimenticatoio. Nainggolan ha dimostrato che in una squadra nella quale è motivato e ben voluto può risultare ancora un calciatore di alto livello, nonchè in grado di portare esperienza, grinta e geometrie al centrocampo dei sardi che navigano pericolosamente a 4 punti dalla zona retrocessione.