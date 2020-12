Calciomercato Inter, Pochettino al PSG porta con sè il pupillo Eriksen? Idea di scambio con Paredes

24 Dicembre 2020 18:34

Calciomercato Inter, torna di moda Leandro Paredes del PSG: Pochettino, nuovo allenatore dei francesi, potrebbe puntare sul pupillo Eriksen

Calciomercato Inter, si apre una particolare pista sull’asse Milano-Parigi. È noto ormai da tempo come Christian Eriksen risulti ai margini del progetto di Antonio Conte. Il trequartista, tanto per ragioni tattiche quanto per questioni tecniche, non è funzionale al gioco nerazzurro e a gennaio troverà una nuova sistemazione: lo ha confermato anche Marotta prima della gara contro il Verona. Eriksen potrebbe essere il primo rinforzo del PSG targato Mauricio Pochettino. L’allenatore argentino, appena subentrato a Tuchel sulla panchina dei francesi, stravede per la classe del trequartista danese, gioiello offensivo del suo Tottenham arrivato a sfiorare la Champions League due anni fa. L’Inter vorrebbe mettere in piedi uno scambio con Leandro Paredes, ex centrocampista di Empoli e Roma, in grado di coniugare ottime doti da regista, una discreta fase difensiva e una forte personalità da buon argentino. Tutte caratteristiche molto gradite a Conte, sicuramente più di quelle che Eriksen ha messo in mostra, con scarsi risultati, nell’ultimo anno.