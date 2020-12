Calciomercato Inter, Ausilio fa chiarezza: “Nainggolan non lo regaliamo. Papu Gomez? C’è stima ma…”

20 Dicembre 2020 15:47

Calciomercato Inter, Piero Ausilio fa il punto della situazione: Nainggolan va ceduto, non regalato; monitorata la situazione di Papu Gomez

“Ci sono due partite da fare al meglio per portare a casa due vittorie. Poi faremo il punto della situazione tutti insieme, ma abbiamo deciso di affrontare questi discorsi di mercato al termine del 2020”. È intervenuto così Piero Ausilio nel prepartita di Inter-Spezia in merito all’imminente sessione di mercato invernale. Dopo Natale l’Inter dovrà affrontare necessariamente la situazione Nainggolan: il ‘Ninja’ vuole giocare e non sembra rientrare nelle preferenze di Antonio Conte. Una cessione è molto probabile e il Cagliari ha mostrato forte interesse per il suo ritorno. L’Inter però non vuole regalarlo. Altro argomento caldo è la situazione di Papu Gomez, in uscita dall’Atalanta e che ha suscitato l’interesse delle big.

Ausilio ha commentato entrambe le situazioni spiegando: “con Nainggolan ci abbiamo parlato, al di là di qualche infortunio ha sempre lavorato bene, professionista esemplare. Lui vuole giocare, affronteremo questo tema prossima settimana, ma non regaliamo niente a nessuno. Se possiamo accontentarlo, lo faremo. Papu Gomez? Stiamo fuori da questi discorsi che non ci riguardano, poi chiaro che c’è stima per il calciatore”.