Calciomercato Inter, Nainggolan verso il Cagliari? Giulini stuzzica: “non si sa mai quali regali si trovano sotto l’albero”

18 Dicembre 2020 12:43

Radja Nainggolan può tornare al Cagliari: il patron Giulini stuzzica i tifosi e si dice pronto a parlare con l’Inter per sondare la situazione

La sua permanenza estiva sembrava un segnale di fiducia da parte di Antonio Conte, ma Radja Nainggolan e l’Inter è destino che non riescano a stare insieme. Il centrocampista belga ha trovato poco spazio e non ha mai stupito quando è sceso in campo: una brutta copia del ‘Ninja’ ammirato al Cagliari la scorsa stagione. A proposito di Cagliari: nelle ultime ore si sta facendo sempre più accesa la pista che porta ad un ritorno del belga in Sardegna.

Intervistato ai microfoni di ‘Radiolina’, il patron del Cagliari Giulini ha dichiarato: “regalo di Natale per i tifosi? Non si sa mai quali regali si trovano sotto l’albero, non si sa se la Befana ti porta il carbone oppure no. In questo momento è un’operazione ancora più complicata rispetto a questa estate per via dei mancati introiti dallo stadio. Se l’Inter volesse parlarne, sono convinto che Radja ci aiuterebbe tanto”.