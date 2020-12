Calciomercato Inter, l’agente di Lautaro Martinez fa chiarezza: “cessione al Barcellona? Ecco la verità”

26 Dicembre 2020 14:41

Calciomercato Inter, Beto Yaque, uno degli agenti di Lautaro Martinez, fa chiarezza sul possibile trasferimento al Barcellona

Nelle scorse sessioni di mercato l’Inter si è dovuta difendere con le unghie e con i denti dagli assalti del Barcellona che avrebbe voluto portare Lautaro Martinez in Catalogna. La possibilità di fare incetta di trofei al fianco di Lionel Messi, uno dei giocatori più forti della storia nonchè suo connazionale, ha più volte sfiorato la mente del ‘Toro’ che però alla fine ha deciso di restare. E probabilmente l’argentino non si muoverà per un po’ di tempo. Lo assicura ad ‘Olè’ uno degli agenti, Beto Yaque, che in merito al futuro di Lautaro Martinez si è espresso così: “lui al Barça? Lautaro sta bene all’Inter. Sta crescendo e imparando perché è un ragazzo dal potenziale enorme, direi senza limiti. Può diventare un giocatore d’élite. Si è abituato al calcio europeo molto rapidamente perché poco dopo è arrivato ha iniziato a giocatore. Così ha conquistato tutti e la gente si è affezionata a lui. Ha ancora tre anni di contratto e chi lo vuole deve parlare coi nerazzurri. Ma a Milano è tranquillo e felice. Gioca e cresce. Come mi sento a essere il suo rappresentante? Ti fa imparare e crescere. Io l’ho fatto all’improvviso perché lui è migliorato tanto da quando giocava nelle giovanili e poi nel Racing. Lavorando con lui finisci per dialogare con i presidenti o direttori sportivi delle squadre più grandi del mondo, una cosa che non potevo immaginare nemmeno. Con Lautaro poi ho una relazione come tra padre e figlio e a questa cosa tengo molto. Siamo sempre stati vicini anche nei momenti peggiori“.