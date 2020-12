Calciomercato Inter, Conte ne fa fuori 4: ecco la lista degli esuberi da tagliare a gennaio

14 Dicembre 2020 10:10

Calciomercato Inter, Antonio Conte prepara la lista degli esuberi per il mercato di gennaio: 4 giocatori messi alla porta dal tecnico nerazzurro

Calciomercato Inter, si delinea la lista dei partenti per gennaio. “Qualche giocatore che può andare a giocare che vada a giocare, così da poter diventare più snelli ma funzionali a ciò che vogliamo“. Antonio Conte non ha peli sulla lingua e non si fa alcun problema a parlare di cessioni. Nessun nome fatto pubblicamente, ma la situazione di 4 giocatori nell’attuale rosa dell’Inter è ben nota a tutti, in primis al tecnico che con la società ha già fatto le sue valutazioni.

Il primo nome sulla lista dei partenti è Christian Eriksen, mai entrato nelle grazie di Conte che non lo ritiene adatto, per ruolo ed indole, al suo 3-5-2: per il danese l’Inter proverà a mettere in piedi uno scambio con un calciatore più funzionale o valuterà eventuali prestiti. Il secondo nome sulla lista è quello di Radja Nainggolan, al quale in estate è stata data una chance, ma che Conte non sembra aver mai apprezzato per disponibilità in allenamento. Il terzo nome è Matias Vecino, fuori per infortunio e anche fuori dalle gerarchie di Conte. Il quarto è Andrea Pinamonti, ritenuto non pronto dal tecnico anche per il ruolo di quarto attaccante. Insieme a questi 4 profili è da valutare a posizione di Ivan Perisic che, seppur maggiormente impiegato, non ha mai pienamente convinto Conte che sulla fascia preferisce giocatori con caratteristiche diverse (Hakimi, Young, Darmian). Dalle loro cessioni non si alleggerirà solo il monte ingaggi, ma si potrà anche puntellare la rosa con giocatori funzionali al sistema Conte.