Calciomercato Genoa, guarda chi si rivede: fatta per il ritorno del ‘Pistolero’ Piatek, fissate le visite mediche

Calciomercato Genoa, mancano gli ultimi dettagli da sistemare per il ritorno di Krzysztof Piatek in rossoblu. Fissate per domani le visite mediche

Calciomercato Genoa, a volte ritornano. Il ‘Grifone’ è vicinissimo alla chiusura di un grande colpo di mercato, il primo della sessione invernale, utilissimo per portare fuori la squadra dai bassifondi della classifica. Secondo quanto riporta ‘Tuttosport’, il ritorno di Krzysztof Piatek in Liguria sarebbe ormai cosa fatta. L’attaccante polacco, salito alla ribalta due stagioni fa grazie ai 18 gol in 19 presenze con la maglia del Genoa, proverà a rilanciarsi in rossoblu dopo le deludenti esperienze con Milan e Herta Berlino. Il ‘Pistolero’, soprannominato così per la sua esultanza che mima due pistole dopo ogni rete segnata, effettuerà le visite mediche nella giornata di domani, salterà la sfida del 3 gennaio contro la Lazio (il calciomercato apre giorno 4), ma potrà essere disponibile per la sfida del 6 gennaio del Genoa impegnato a Sassuolo.