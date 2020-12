Calciomercato Atalanta, altro che Papu Gomez! Gasperini pensa a Maehle, tutto fatto con il Genk: cifre e dettagli

22 Dicembre 2020 11:00

Calciomercato Atalanta, trattativa in fase di chiusura per l’esterno Joakim Maehle del Genk: cifre e dettagli dell’operazione

Mentre il caso Papu Gomez è ancora ben lontano dalla risoluzione, dopo la mancata convocazione per la trasferta di Roma e la rabbia mostrata dall’argentino alla consegna del Tapiro d’oro di Striscia la Notizia, in casa Atalanta si pensa ai nuovi innesti. Gasperini ha chiesto un giocatore polivalente sull’out di destra ed è stato accontentato dal presidente Percassi. Tutto fatto per l’arrivo di Joakim Maehle, laterale destro classe 1997, in grado di ricoprire tutti i ruoli della fascia. L’operazione avrà un costo che, bonus compresi, supererà i 10 milioni di euro. Mahle giocherà il prossimo 27 dicembre l’ultima partita in Belgio per poi partire alla volta di Bergamo. Fra le due società si confermano i buoni rapporti dopo gli arrivi di Castagne e Malinovski.