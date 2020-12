Calcio a 5, la Siac Messina si muove sul mercato: tesserato Gabriel Barbosa Malveira, saluta il portiere Dominquez

30 Dicembre 2020 14:55

Calcio a 5, due operazioni di mercato per la Siac Messina: arriva il classe ’94 Gabriel Cesar Barbosa Malveira, saluta il portiere Dominquez

La Siac Messina è attiva sul mercato anche durante le festività natalizie. Il club del presidente Marco Ravidà sta rafforzando, infatti, l’organico per potersi giocare, fino in fondo, le proprie possibilità di salvezza nel campionato nazionale di serie A2 di calcio a 5 (girone D).

E’ stato tesserato il laterale brasiliano (classe ‘94) Gabriel Cesar Barbosa Malveira. Si tratta di un calcettista capace di abbinare qualità e quantità, che ha militato l’anno scorso nella terza serie spagnola con la maglia delle Gran Canarie. “Vivrò una bella esperienza in Italia – dichiara Gabriel Barbosa – sono felice di trovarmi alla Siac e spero di poter fornire un importante contributo e di ripagare, sul campo, la fiducia di dirigenza e staff tecnico. L’A2 è un torneo difficile e mi troverò di fronte molti connazionali, con i quali non vedo l’ora di confrontarmi”. Altre trattative in entrata potrebbero concretizzarsi prima della gara del 9 gennaio in casa del Città di Melilli.

E’ tornato, invece, in Spagna per esigenze di studio il portiere Alberto Fernandez Dominquez. “Faccio a nome personale e della società un grande in bocca a lupo ad Alberto – commenta Ravidà – lo ringrazio per la serietà dimostrata nei mesi trascorsi da noi”. La squadra peloritana si sta allenando, intanto, con il massimo impegno al “PalaRescifina”. Nelle prossime ore, dovrebbe essere ufficializzata la data del recupero sul campo del Bernalda, che potrebbe giocarsi il 13 gennaio.