Calcio a 5, la Siac Messina si arrende solo nel finale alla Gear Siaz Piazza Armerina

6 Dicembre 2020 13:10

Calcio a 5, sconfitta interna per la Siac Messina, che si arrende nel finale alla Gear Siaz Piazza Armerina

Prestazione si, risultato no. Potrebbero bastare queste quattro parole per riassumere la prova della Siac Messina, che ha perso la partita contro la Gear Siaz Piazza Armerina (4-2), valida per l’ottavo turno del campionato di serie A2 di calcio a 5 (girone D). Nonostante la sola settimana di allenamenti alle spalle dopo lo stop forzato per la positività del gruppo squadra, i peloritani hanno giocato, sul parquet del “PalaRescifina”, con grinta e voglia di superare l’ostacolo contro una rivale quotata ed ambiziosa, sfiorando, nel palpitante finale, il pareggio.

Immediato è il vantaggio degli ospiti firmato da Tamurella, che finalizza una ripartenza. I padroni di casa si rendono pericolosi al 9’ con una deviazione ravvicinata di Nanni Piccolo, parata da Castronovo. Trascorre un minuto e si assiste all’assurda espulsione dello stesso Piccolo, che subisce un fallo da dietro commesso da Rotella, ma l’arbitro, distante circa un metro, estrae il cartellino giallo, il secondo di giornata per il capitano biancazzurro, e, quindi, tra l’incredulità generale il rosso, ravvisando un’inesistente simulazione. Un errore grave, a cui se ne sommano altri nella direzione di gara della coppia calabrese. Nonostante l’uomo in meno per 2’, il punteggio non cambia fino all’intervallo.

L’inizio ripresa è di marca ennese: Tamurella raddoppia con una punizione sotto l’incrocio, al 5’ il tris di Borges. Sullo 0-3, orgogliosa reazione della Siac, che riduce le distanze grazie ad un tiro “sporco” di Walter Giordano per poi riportarsi in scia (3-2) con lo stesso Giordano, che, su assist dell’allenatore-giocatore Salvatore D’Urso, insacca di prepotenza la sfera. Galvanizzati dalle due meritate reti, Colavita e compagni vanno vicini al 3-3 ancora con Giordano e, soprattutto, con la conclusione da buona posizione di Aleandro La Rosa, di poco a lato. La Gear chiude, però, i conti al 18’ su tiro libero, trasformato dall’implacabile Tamurella.

SIAC MESSINA-GEAR PIAZZA ARMERINA 2-4 (0-1 p.t.)

Marcatori: 2’, 3’ st e 18’ st Tamurella, 5’ st Borges; 15’ e 16’ st Giordano.

Siac Messina: Fernandez, Nicolosi, Colavita, Aricò, Di Rosa, D’Urso, Zappalà, La Rosa, Giordano, Piccolo, Abdelbaky, Venuto. All. Salvatore D’Urso.

Gear Siaz Piazza Armerina: Castronovo, Dornelles, Sequeiros Teixeira, Falcone, Tamurella, Bruno, Borges Soares, Muscarà, Russo, Rotella, Filetti, Amato. All. Dario Troìa.

Arbitri: Petrillo di Catanzaro e Mancuso di Vibo Valentia (cronometrista Fabiano di Messina).

RISULTATI 8^ GIORNATA SERIE A2 (girone D): Bovalino-Orsa Viggiano 1-1; Città di Cosenza-Bernalda rinv.; FF Napoli-Cataforio 6-0; Regalbuto-Futsal Polistena rinv.; Taranto-Città di Melilli 3-2; Siac Messina-Gear Piazza Armerina 2-4.

CLASSIFICA: FF Napoli 15; Futsal Polistena 13; Gear Siaz Piazza Armerina, Regalbuto e Taranto 12; Città di Melilli 9; Città di Cosenza e Bernalda 6; Orsa Viggiano 5; Bovalino 4; Siac Messina e Cataforio 0.