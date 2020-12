Calcio a 5, salta Siac Messina-Futsal Polistena per un positivo al Covid

17 Dicembre 2020 16:44

Calcio a 5, non si giocherà sabato Siac Messina-Futsal Polistena a causa di un positivo al Covid in casa siciliana

Non si giocherà sabato 19 dicembre la partita Siac Messina-Futsal Polistena, valida per la decima giornata del campionato di serie A2 di calcio a 5. La Divisione C5 ha rinviato, infatti, il match per “la positività riscontrata nel gruppo squadra della Siac” e le conseguenti procedure necessarie al fine del contenimento dei contagi.

Stessa sorte toccherà a Gear Piazza Armerina-Cataforio, mentre restano attualmente in programma le sfide: Bovalino-Città di Melilli, Città di Cosenza-Regalbuto, FF Napoli-Taranto (venerdì 18, ndr) ed Orsa Viggiano-Bernalda. La Siac salterà, così, la seconda gara di fila dopo quella del 12 dicembre contro il Bernalda.

In settimana, si sono disputati, intanto, i recuperi Città di Cosenza-FF Napoli 2-3 e Città di Melilli-Cataforio 7-2. E’ stato posticipato, infine, al 7 febbraio l’inizio del torneo nazionale Under 19 per via della perdurante emergenza sanitaria.

Classifica: FF Napoli 21; Regalbuto 15; Futsal Polistena 13; Gear Piazza Armerina, Città di Melilli e Taranto 12; Orsa Viggiano 8; Città di Cosenza e Bernalda 6; Bovalino 4; Cataforio 3 e Siac Messina 0.