Calcio a 5, un positivo al Covid nella Siac Messina: rinviato il match in casa di Bernalda

11 Dicembre 2020 17:31

Un positivo al Covid nel Siac Messina: rinviato il match di calcio a 5 in casa di Bernalda

La Divisione C5 ha rinviato a data da destinarsi la partita Bernalda-Siac Messina, in programma domani pomeriggio (sabato 12 dicembre, ndr) e valida per la nona giornata del campionato di serie A2 di calcio a 5.

“Con riferimento all’emergenza sanitaria ed alle disposizioni finalizzate al contrasto della diffusione del virus Covid-19 – si legge nella motivazione ufficiale – preso atto della comunicazione della Società A.S.D. Siac Messina pervenuta l’11 dicembre, relativamente alla positività accertata di un componente del gruppo squadra, si dispone il rinvio a data da destinarsi della gara del campionato nazionale di serie A2”. Per lo stesso motivo non si disputeranno, sempre nel girone D, i match Futsal Polistena-Città di Cosenza e Gear Piazza Armerina-Orsa Viggiano. Restano, quindi, in calendario solo tre incontri: Città di Melilli-FF Napoli, Cataforio-Bovalino e Taranto-Regalbuto.

Il laterale Aleandro La Rosa ha chiesto, per motivi familiari, il prestito in un altro club fino al termine della stagione, passando, così, a titolo temporaneo al Futsal Canicattì in B, mentre è tornato “a casa” il pivot Francesco Corrieri (classe 2001), prodotto del vivaio peloritano, dopo i due anni vissuti in Piemonte, dove ha vestito la maglia della Top Five Torino (C1), venendo convocato nella rappresentativa regionale. Per quanto riguarda i recuperi del girone D, l’Orsa Viggiano si è imposta mercoledì scorso sul Città di Cosenza con il punteggio di 6-3 grazie al poker di reti dell’ex Siac Fernando Antonucci.