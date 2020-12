Calcio a 5, che colpo per la Pirossigeno Città di Cosenza: arriva il fisioterapista Luigi Novello, aveva curato Kakà

1 Dicembre 2020 10:50

Pirossigeno Città di Cosenza, importate figura di spessore entra a far parte del club: si tratta del fisioterapista Luigi Novello, che in passato ha curato anche Kakà

Una importante figura professionale entra a far parte della famiglia Pirossigeno Città di Cosenza. Si tratta del dottor Luigi Novello, noto fisioterapista titolare della Fisiotonic di San Lucido. Professionista noto e apprezzato nel mondo dello sport, in particolare in quello del calcio professionistico avendo avuto in cura grandi calciatori di serie A tra cui il fuoriclasse brasiliano Kakà sia la tempo del Milan che a quello del Real Madrid. Novello è già operativo nel gruppo squadra Pirossigeno e Luan Costa è stato proprio da Novello pienamente recuperato.

Intanto è iniziata un’altra settimana e si comincia a sfogliare la margherita: si gioca, non si gioca, si gioca, non si gioca. Siamo già alla ottava giornata e la Pirossigeno ha disputato solo due partite su sette. Insomma, il Covid la sta facendo da padrone in questa stagione, rendendo poco appassionante un campionato che invece aveva tutti i crismi per essere entusiasmante. Cosenza, comunque, va avanti e la società è sempre in movimento. L’arrivo di Luigi Novello ne è la conferma.