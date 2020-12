Calcio a 5, nuovo arrivo per la Futura: approda in società Sebastiano Tornatore

6 Dicembre 2020 20:07

Con una nota ufficiale, la Futura comunica l’arrivo di Sebastiano Tornatore

Nuovo arrivo per la Futura, si tratta di Sebastiano Tornatore. Il club di calcio a 5 comunica ufficialmente l’acquisto con una nota. Eccola di seguito integralmente.

“Sebastiano ‘Seby’ Tornatore si dichiara felice di approdare in una società come la Futura con un progetto importante e non vede l’ora di cominciare. Siciliano di Catania, classe 1993, arriva via Melilli (Siracusa) dove Tornatore era approdato quest’estate, una carriera la sua in squadre di primo piano, ha iniziato con l’Acireale calcio a 5, per passare poi alla Luparense, quindi al Corigliano con la storica salvezza diretta in serie A. Arriva successivamente alla Meta Catania dove conquista la promozione in serie A. Lo scorso anno al Real Rieti sempre in A. Si rinforza quindi la Rosa dei calciatori della Futura che adesso più che mai aspira al salto in A2″.