Calcio a 5, la Reggio Fc protagonista sul mercato: ufficiale Campolo, ma non è finita

30 Dicembre 2020 12:18

Calcio a 5, Reggio Fc attiva sul mercato in attesa del ritorno in campo previsto per febbraio: ufficiale l’arrivo di Giovanni Campolo, ma non è finita

La Reggio FC scalda i motori in vista del ritorno in campo previsto per il mese di febbraio. La dirigenza regala a mister Tamiro un nuovo, ed importante, tassello. Si tratta di Giovanni Campolo, laterale classe’92, con ben otto campionati di B alle spalle tra Fata Morgana e Polisportiva Futura.

Due stagioni fa ha vinto il campionato di C1 con il Bovalino (compresa la Supercoppa) e nell’ultima stagione si era trasferito per motivi lavorativi a Torino, trovando l’accordo con la Polisportiva Pasta (sempre in C regionale), ma purtroppo causa Covid si è giocato davvero poco.

CAMPOLO – “La voglia di giocare e l’affetto, reciproco, che hanno mostrato nei miei confronti sia i dirigenti sia i vecchi compagni di squadra, mi hanno spinto ad accettare questa proposta. Per l’imminente futuro spero, dopo questo periodo buio e triste, di poter finalmente tornare a fare ciò che ci piace, specialmente con continuità. In campionato puntiamo al massimo, pensando partita dopo partita”.

Ma le novità di mercato non sono terminate qui. In uscita l’uruguagio Bruno Franchi, in entrata nei prossimi giorni saranno ufficializzati importanti ritorni, grazie al sapiente lavoro del direttore sportivo Natti Politi.