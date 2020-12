Calabria, Spirlì non dimentica l’amica Presidente Santelli: “buon compleanno, Jole!”

28 Dicembre 2020 09:00

Spirlì ha ricordato il grande rapporto di amicizia che aveva con la compianta Presidente Jole Santelli

“Buon compleanno Jole”, si apre così la classica diretta Facebook del presidente ad interim della Regione Calabria, Nino Spirlì. Il ricordo va al governatore Jole Santelli, che oggi avrebbe compiuto 52 anni. Malata di cancro da diverso tempo, ha combattuto con grande coraggio il suo male, diventando un esempio di vita per tutti i calabresi. “I compleanni si festeggiano, ma anche se gli angeli non hanno un’età, faremo arrivare questo regalo”, ha affermato nel video. Il presidente f.f. ha infine ricordato che oggi si svolgerà la cerimonia di intitolazione della Cittadella regionale alla compianta presidente della Regione Calabria: “sarà una cerimonia ristretta in rispetto delle norme di distanziamento. E’ una data che abbiamo deciso insieme con Roberta e Paola (le sorelle di Jole Santelli, ndr) per consegnare questo regalo a Jole. Certo, avremmo voluto fare ben altra festa oggi per il nostro Presidente, avremmo preteso che lei fosse qua con noi. In una realtà difficile da accettare, ma faremo di tutto affinché la sua vita continua in ognuno dei nostri cuori. Il suo ricordo sarà sempre vivo finché ne avremo la forza. Non omettete, da oggi, da scrivere Cittadella regionale Jole Santelli, per non dimenticare una donna che ha sempre combattuto per la sua terra. Non dimentichiamo che fino all’ultimo giorno, seppur stanca, Jole ha ricevuto uno dei più grandi giornalisti europei per esprimere uno di quei progetti che aveva in mente per la sua Calabria”.