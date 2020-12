Calabria, scivola e dal fucile parte un colpo: morto il presidente regionale dell’Associazione Libera Caccia

16 Dicembre 2020 16:02

Calabria, l’uomo assieme ad un amico: si trovava in aperta campagna nel comune di Paterno Calabro, in provincia di Cosenza

Il presidente regionale dell’Associazione Libera Caccia della Calabria, Pasquale Paradiso, di 80 anni, e’ morto a seguito di un incidente di caccia. Secondo quanto si e’ appreso, l’uomo assieme ad un amico, si trovava in aperta campagna nel comune di Paterno Calabro, in provincia di Cosenza, per partecipare ad una battuta quando e’ scivolato. Nella caduta, dal fucile che Paradiso imbracciava e’ partito un colpo che si e’ rivelato fatale. La persona che era con lui in quel momento, resosi conto della gravita’ delle ferite, ha immediatamente allertato i soccorsi ma per Paradiso, colpito alla testa, purtroppo, non c’e’ stato nulla da fare.