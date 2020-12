Calabria, pronto ad entrare in funzione l’ospedale da campo di Emergency: oggi il sopralluogo di Gino Strada

1 Dicembre 2020 14:44

Calabria: sopralluogo Gino Strada nell’ospedale da campo in allestimento Crotone

Il fondatore di Emergency, Gino Strada, insieme ad alcuni collaboratori dell’associazione, è giunto questa mattina all’ospedale civile di Crotone per un sopralluogo alle tende montate accanto il vecchio pronto soccorso che ospiteranno l’ospedale da campo da utilizzare per gli malati di Covid-19. Le due tende, fornite dall’Esercito Italiano e montate dalla Protezione civile regionale, possono ospitare otto posti letto ciascuna. Insieme al direttore generale facente funzioni dell’Asp, Francesco Masciari, al direttore del presidio ospedaliero San Giovanni di Dio, Lucio Cosentino, al responsabile del reparto Covid Gaetano Mauro e al caposala Giuseppe Diano, Strada ha ispezionato l’ospedale che entrerà in funzione nei prossimi giorni e che sarà gestito direttamente da Emergency. Questo pomeriggio Strada terrà una conferenza stampa per illustrare i dettagli dell’intervento.

