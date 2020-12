Calabria, Nucera: “System House azienda esempio di eccellenza calabrese”

14 Dicembre 2020 16:54

Calabria, Nucera: “ricordo i trascorsi dell’azienda reggina nella Via Pio XI, c’ero anche io tra i clienti di System House”

System House, azienda reggina che opera nel settore del Business Process Outsourcing, si è aggiudicata il “Premio dei Premi”, riconoscimento istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su mandato del Presidente della Repubblica. Il prestigioso premio conferito annualmente a imprese, gruppi industriali, pubbliche amministrazioni, è assegnato a realtà che hanno realizzato innovazioni rilevanti di prodotto o di processo.

Nata 39 anni fa, l’azienda reggina ha 1500 dipendenti ed un fatturato di circa 40 milioni di euro, oltre a 9 sedi sparse per l’Italia. Giuseppe Nucera, ideatore del movimento ‘La Calabria che vogliamo’, si congratula con l’ing. Gaetano Silipo e System House per l’importante riconoscimento ottenuto.

“Ricordo i trascorsi dell’azienda reggina nella Via Pio XI, c’ero anche io tra i clienti di System House. Si tratta di un modello che deve essere da esempio d’impresa di successo e stimolo per tutti i reggini e calabresi. System House è l’esempio di come si possa arrivare a ottenere risultati importanti lavorando ogni giorno con passione, forza di volontà, coraggio e ingegno.

Tutti questi ingredienti -sottolinea Nucera- hanno determinato il successo dell’azienda dell’ing. Silipo, come collega imprenditore non posso che congratularmi sinceramente per il prestigioso premio nazionale ottenuto. E’ questo lo spirito con il quale dobbiamo guardare al futuro del nostro territorio, fatto di valorizzazione delle nostre risorse, siano storiche, produttive o umane. La Calabria ha un patrimonio di conoscenze e di valori che assieme ai giovani del nostro territorio deve rappresentare il volano di rilancio”, conclude l’ex Presidente di Confindustria Rc.