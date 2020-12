Calabria: gli attivisti del Movimento 5 Stelle incontrano oggi Carlo Tansi

23 Dicembre 2020 17:28

Questa sera, mercoledì 23 dicembre, gli attivisti del Movimento 5 Stelle incontreranno Carlo Tansi, leader della coalizione civica Tesoro Calabria. Il tavolo è inserito all’interno di una serie di eventi, che nei giorni scorsi hanno già registrato la partecipazione del giornalista Pino Aprile, denominati “Incontri a 5 Stelle per il Sud”. Sarà su piattaforma online, alle ore 21.00, e tutti i cittadini e gli attivisti sono invitati a partecipare e ad intervenire con delle domande all’ospite. Per accedere alla riunione è sufficiente cliccare sul seguente link: https://meet.google.com/ixo-zxzy-xgq. L’evento potrà essere seguito in streaming dalla pagina Facebook “Incontri a 5 Stelle per il Sud”.