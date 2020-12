Calabria, Domenico Giannetta a sostegno delle richieste dei Magistrati onorari

12 Dicembre 2020 14:02

Calabria: il Consigliere regionale di Forza Italia, Domenico Giannetta interviene a favore delle richieste dei magistrati onorari

“Ai magistrati onorari pane, rose e stabilizzazione”. Il Consigliere regionale di Forza Italia, Domenico Giannetta interviene a favore delle richieste dei magistrati onorari. “È giusta la protesta dei magistrati onorari, che rivendicano il peso del proprio ruolo all’interno della macchina della giustizia”. “Una macchina che cammina lenta – continua il consigliere forzista – per carenza di uomini e mezzi e che, anche grazie all’indispensabile supporto dei magistrati onorari, riesce a procedere con maggiore speditezza ed efficienza”. “La certezza del diritto e della pena – aggiunge Giannetta – passa necessariamente attraverso il rispetto dei tempi di risposta ai cittadini. Il fattore tempo è una variabile fondamentale che implica il potenziamento delle strutture organizzative con risorse umane che però non devono essere sfruttate, ma adeguatamente valorizzate”. “Il Ministro della Giustizia – conclude Giannetta – assuma provvedimenti concreti e consequenziali, e risponda alle richieste dei magistrati onorari con responsabilità e rispetto per il percorso compiuto in lunghi anni di precariato a favore dello Stato”.