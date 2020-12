14 Dicembre 2020 17:56

Paura in Calabria: crollo di parte di una parete rocciosa a Cassano, al momento confermata l’assenza di vittime e feriti

Paura in Calabria per via del crollo di parte di una parete rocciosa a Cassano, nella zona della Grotta della Rena. “Sono in costante contatto con la Protezione Civile, le forze dell’ordine ed il Comune Per fortuna, è al momento confermata l’assenza di vittime e feriti”, scrive sul proprio profilo facebook, l’assessore regionale, Gianluca Gallo.