Calabria, il Coronavirus ha causato il crollo dell’occupazione. Sofo: “Spirlì lotti per aumentare la quota del Recovery Fund”

22 Dicembre 2020 12:25

Dal rapporto Check-Up Mezzogiorno da parte di Confindustria ne esce che sarà il Sud Italia a pagare il prezzo più alto a causa della pandemia

Sono pronti a dare battaglia politica i governatori delle Regioni meridionali. Le risorse del Recovery Fund sono state attribuite all’Italia dall’Europa tenendo conto della popolazione delle diverse regioni, del divario del Pil rispetto alla media europea e del tasso di disoccupazione dei diversi territori, eppure il governo sta ipotizzando di destinare il 66% di risorse al Nord e il 34% al Sud. Alza anche la voce l’eurodeputato della Lega Vincenzo Sofo, sempre molto vicino alla Calabria, che si esprime con una nota stampa: “Il quadro emergente dal rapporto Check-Up Mezzogiorno di Confindustria dimostra quanto dico da mesi, cioè che sarà il Sud a pagare il prezzo più alto di questa crisi sanitaria, come si evince dal calo nel 2020 delle esportazioni del Mezzogiorno del 15,6% (contro il 12,2% del Nord) e dalle previsioni di crescita per il 2021 e il 2022 che per il Nord saranno approssimativamente del 4-5% mentre per il Sud soltanto di circa l’1%. Ma il dato più agghiacciante riguarda la Calabria che quest’anno a causa della pandemia è stata vittima di un crollo dell’occupazione di quasi l’8%, peggior dato d’Italia. Ecco perché è assolutamente necessario convincere il premier Giuseppe Conte ad aumentare la quota di investimenti del Recovery Fund destinata al Sud e in particolare al territorio calabrese, che già prima del Covid era tra quelli con più disoccupazione d’Europa. Mi rivolgo dunque ai governatori meridionali e in particolar modo al Presidente Spirlì affinché ingaggino con forza questa battaglia che è sì territoriale ma per il futuro di tutta la Nazione”. Così l’eurodeputato della Lega Vincenzo Sofo si è espresso questa mattina in seguito alla pubblicazione del rapporto Check-Up Mezzogiorno da parte di Confindustria.