4 Dicembre 2020 14:28

Calabria: consegnati i lavori di manutenzione sulla SS109 in provincia di Catanzaro, valore complessivo pari a circa 788 mila euro

Consegnati da Anas (Gruppo FS Italiane) all’ impresa Grandi Lavori S.c.a.r.l. Consorzio Stabile, gli interventi di manutenzione dei giunti lungo i ponti e i viadotti sulla strada di rientro SS109 Quater (ex SP 26) per un valore complessivo pari a circa 788 mila euro. I lavori, riguarderanno nel dettaglio, la sostituzione giunti esistenti, la rimozione della parte corticale della pavimentazione ammalorata e il successivo rifacimento e realizzazione dell’impermeabilizzazione con stesa del nuovo pacchetto stradale. Le attività interesseranno i tratti stradali compresi tra i territori comunali di Pentone, Fossato Serralta, Sorbo San Basile e Taverna in provincia di Catanzaro. I tempi di realizzazione previsti contrattualmente sono stimati in 149 giorni. Anas ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “Appstore” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.