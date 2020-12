Calabria, la Cittadella regionale intitolata a Jole Santelli: “da oggi questa sarà per sempre la sua casa” [FOTO]

28 Dicembre 2020 11:17

Nel corso della cerimonia di intitolazione è stata scoperta la targa intitolata al Presidente Santelli. A seguire la benedizione dall’arcivescovo Vincenzo Bertolone

Momenti di commozione questa mattina a Germaneto, è stata esposta la targa che intitola la Cittadella Regionale della Calabria alla compianta Presidente Jole Santelli. “Fatina lungimirante e pragmatica”, così l’ha definita Nino Spirlì, suo sostituto ad interim e amico durante il breve periodo del suo mandato. Parole d’affetto, di rispetto e di fratellanza, quei sentimenti che il governatore calabrese riusciva ad esprimere ogni giorno.

“Sapeva dove erano necessari i miracoli e sapeva come ottenerli con il lavoro – afferma Spirlì – . Lei era sempre l’ultima di notte ad uscire dal palazzo. Jole aveva un amore materno per la nostra Calabria. Ce lo dicevamo di quanto amore materno avesse bisogno questa terra e l’ha diffuso dal Pollino allo Stretto e non c’è territorio che oggi non la ricordi come una madre. Lei che era forte e generosa, sempre umile. E’ arrivata con le scarpe da ginnastica ed è partita con le scarpe di ginnastica. Chi non ha capito le sue attenzioni, significa che è stato distratto, ma la Calabria è riuscita a percepirlo. Quando Jole si è allontanata, noi non abbiamo avuto alcun dubbio di condividere con il popolo calabrese che questa nuova cittadella regionale rimanesse per sempre la casa di Jole” .

Un lungo e sentito applauso è seguito dopo il toccante messaggio di Nino Spirlì, che poi si è spostato insieme ai familiari di Jole Santelli nella parte della Cittadella in cui da oggi sarà posta la targa in suo omaggio. Prima l’Inno d’Italia, poi la benedizione dell’arcivescovo di Catanzaro-Squillace, monsignor Vincenzo Bertolone. “Chiedo a tutti di onorare Jole Santelli, così come il Corriere della Sera l’ha inserita tra le 110 donne che hanno lasciato il segno nel 2020. Chiunque passerà davanti alla Cittadella e vedrà questa targa potrà pregare per l’anima di una donna indomita che nonostante la malattia ha rispettato il suo mandato voluto dalla popolazione. Jole Santelli aveva una visione generale”, ha affermato monsignor Bertolone. Un gesto significativo nel giorno del suo compleanno, una preghiera per una donna che ha combattuto ogni giorno per la sua Calabria.