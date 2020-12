Calabria: bronzo per Tony Cili alla prima tappa del Campionato Italiano Kite Wave

15 Dicembre 2020 18:19

Al termine di una grintosa heat con gli altri finalisti, Tony si aggiudica il terzo gradino del podio ad un soffio dal secondo

Il crotonese Antonio Ciliberto, alias Tony Cili, conquista il terzo posto nella tappa di Cagliari del Campionato Italiano Kite – Sardinia Wave Challenge 2020 disputata il 12 e 13 dicembre. La famosa onda di Capo Mannu e un Maestrale di oltre 20 nodi hanno messo a dura prova i rider. Nonostante ciò lo stile di Tony Cili è stato sin da subito premiato dai giudici, round dopo round ha scalato il tabellone e conquistato la finale. Al termine di una grintosa heat con gli altri finalisti, Tony si aggiudica il terzo gradino del podio ad un soffio dal secondo. Il campione crotonese in forza al Club Velico Crotone si conferma ancora una volta un’eccellenza con all’attivo tre titoli italiani consecutivi nonché ottimi piazzamenti nelle competizioni mondiali.

Sono felice di come è andata in Sardegna – ha dichiarato Ciliberto – continuerò ad allenarmi in vista della prossima tappa di Ostia senza trascurare la preparazione dei ragazzi che seguo come coach. Infatti Tony è anche allenatore della squadra kite del Club Velico Crotone e coordinatore, presso il Club Velico Crotone Sport; Beach J-Sea, insieme a Luigi Greco e Alessandro Giungato di una scuola kite estiva di primissimo ordine e frequentata da kiters provenienti da tutta Italia.