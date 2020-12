Calabria: arrestato l’ex sindaco di Scalea, decine di indagati

16 Dicembre 2020 15:12

Calabria, l’ex sindaco è stato arrestato dai carabinieri e sarebbe accusato di truffa e falso

L’ex sindaco di Scalea Mario Russo, medico dell’Asp di Cosenza in servizio negli uffici di Scalea di cui e’ dirigente nell’unita’ di Medicina legale, e’ stato arrestato dai carabinieri. Secondo quanto si e’ appreso sarebbe accusato di truffa e falso in una inchiesta della Procura di Paola che lo vede indagato in qualita’ di medico insieme con altre persone che, dal poco che trapela, sarebbero alcune decine. L’inchiesta riguarderebbe false attestazioni per il riconoscimento di invalidita’ civili. I carabinieri hanno eseguito diverse misure cautelari in carcere e sospensioni dell’attivita’ imprenditoriale per alcuni indagati.