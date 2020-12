9 Dicembre 2020 15:04

Calabria, prosegue l’impegno di Anas nella manutenzione delle strade in provincia di Catanzaro: valore complessivo pari a circa 819 mila euro

Consegnati da Anas (Gruppo FS Italiane) all’ impresa ATI Sirianni srl – CO.E.S. di Francesco Guzzo – TISS Ingegneria srl, gli interventi di manutenzione sulle strade di rientro SS109 Quater (ex SP 26) e SS109 Racc., per un valore complessivo pari a circa 819 mila euro. L’obiettivo di Anas è completare l’opera di risanamento di queste infrastrutture, innalzando il livello di servizio della circolazione, garantendo interventi di manutenzione più omogenei a vantaggio della viabilità, che potrà così beneficiare di standard di sicurezza in linea con la rete Anas. Le attività, riguarderanno nel dettaglio, la messa in sicurezza delle pareti rocciose sovrastante le strade statali, in tratti saltuari, mediante la posa in opera di rete paramassi e funi di rinforzo, dal km 0,000 al km 19,438 della SS109 Quater e tra il km 0,000 e il km 3,077 della SS. 109 Racc., tra i territori comunali di Pentone , Fossato Serralta, Sorbo San Basile e Taverna. I tempi di realizzazione previsti contrattualmente sono stimati in 131 giorni.

