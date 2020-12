Calabria, accoltella al petto il compagno nella notte di Natale dopo una lite: l’uomo si trova in prognosi riservata, arrestata [DETTAGLI]

26 Dicembre 2020 10:08

La donna ha accoltellato il compagno nella notte di Natale per futili motivi

Nella notte tra il 24 ed il 25 dicembre i Carabinieri del N.O.R.M. comandanti dal Tenente Basilicata coadiuvati dai militari della Stazione di Catanzaro Lido traevano in arresto per il reato di tentato omicidio P.I.S. classe 1976,separata, casalinga, con precedenti di polizia. La predetta, al culmine di una lite scaturita per futili motivi, mediante un coltello da cucina della lunghezza complessiva di 25 cm feriva al petto R.A. classe 1955 col quale risulta intrattenere una relazione sentimentale.

Il R.A. si trova presso l’azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio ricoverato in prognosi riservata.

Interveniva sul posto anche la Squadra Rilievi del Comando Provinciale della Compagnia di Catanzaro per effettuare gli accertamenti tecnico-scentifici.

I Carabinieri hanno proceduto al sequestro del coltello utilizzato per colpire la vittima e degli indumenti indossati da entrambi durante l’azione criminale per gli accertamenti del caso.

La donna dopo l’arresto è stata condotta presso il carcere di Castrovillari come disposto dall’Autorità Giudiziaria.