Calabrese bloccato in Cina, l’appello: “liberate Michele Cardamone”

9 Dicembre 2020 14:30

Bloccati in mare in Cina da mesi e non possono tornare a casa: tra loro c’è anche un calabrese di 22 anni, Michele Cardamone

Un gruppo di lavoratori sono bloccati in mare in Cina da alcuni mesi a causa di alcune controversie commerciali, tra questi c’è anche un calabrese di 22 anni, Michele Cardamone. Un gruppo di sindaci ha inviato un documento al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, e al ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Ernesto Magorno, sindaco di Diamante e parlamentare di Italia Viva, ha lanciato un appello: “Michele Cardamone è un giovane calabrese bloccato da un anno in Cina insieme ad altri marittimi italiani. Bisogna intervenire subito per risolvere questa situazione per questo mi unisco all’appello che i sindaci hanno rivolto al ministro Di Maio. Michele e tutti i nostri connazionali devono rientrare a casa”.