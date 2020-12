Cagliari-Inter, il gol di Lukaku è clamoroso: Cragno si fa saltare a centrocampo, la rete è facilissima [VIDEO]

13 Dicembre 2020 14:51

Il gol di Lukaku che chiude Cagliari-Inter sull’1-3 è clamoroso: il portiere Cragno si fa saltare a centrocampo e il bomber si in vola e segna nella porta vuota

Il gol di Lukaku in Cagliari-Inter si candida come gol più strano della stagione di Serie A, non tanto per per quanto fatto dal bomber belga, quanto per l’erroraccio del portiere Cragno. Con l’Inter avanti 1-2 in pieno recupero, dopo aver ribaltato una gara che sembrava stregata, il Cagliari ha provato un disperato forcing finale per provare ad agguantare almeno un pareggio. A 2 minuti dalla fine, anche il portiere Cragno ha deciso di andare a cercare fortuna in attacco, ma quello che è accaduto ha dell’incredibile. Sul cross la palla resta contesa, ma Cragno indietreggia lentamente solo fino al centrocampo, sperando forse in una nuova azione offensiva dei suoi: la palla però finisce a Lukaku che si invola a grandi falcate in contropiede, salta lo stesso Cragno a centrocampo, e va a depositare la palla in rete a porta ovviamente vuota!