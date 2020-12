Burioni, la gaffe è clamorosa! “Meglio il Covid-19 della Roma”: caos sui social, il tweet scompare

14 Dicembre 2020 23:00

La gaffe di Roberto Burioni: il tweet che ‘preferisce’ il Covid-19 alla Roma fa infuriare i social, il virologo costretto a cancellare tutto e scusarsi

Roberto Burioni finisce al centro di una nuova polemica. Il noto virologo, di fede laziale mai nascosta, è tornato a mischiare calcio e salute incorrendo in una brutta gaffe. Nel rispondere ad un tweet di un tifoso, Burioni si è giocato la carta dell’ironia con una battuta infelice: “no, meglio il Covid – 19 dell’As Roma“. Neanche a dirlo, i tifosi della Roma non l’hanno presa bene, ma anche quelli delle altre squadre hanno sottolineato la scarsa vena ironica delle parole presenti nel cinguettio. “Datevi una calmata, è una battuta“, ha sentenziato inizialmente Burioni prima di decidersi a cancellare definitivamente il tweet. “Sono io ad essere fesso. Chi è cresciuto nel mondo reale fa fatica ad adattarsi a questo virtuale in età matura. Bisogna accettarlo“, ha commentato il virologo ritornando sull’argomento, “se una battuta fa inferocire delle persone vuol dire che è stata fuori luogo, punto e basta. Bisogna accettarlo. Se una persona si offende la colpa è di chi scrive, sempre. Mi scuso e ho tolto tutto“.