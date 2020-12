Brogli elezioni comunali a Reggio Calabria, Angela Marcianò: “sconcertata, ma per niente sorpresa. I candidati devono rispettare la volontà sacra del popolo” [VIDEO]

14 Dicembre 2020 16:09

Angela Marcianò torna ad esprimersi sulla vicenda dei brogli alle elezioni comunali a Reggio Calabria: le indagini della Digos hanno portato all’arresto di Antonino Castorina e Carmelo Giustra

“Sono veramente sconcertata, ma a dire il vero non sorpresa”, è così che si definisce in un video pubblicato sui social Angela Marcianò. L’ex candidato sindaco ha commentato la vicenda sui brogli elettorali a Reggio Calabria che ha visto l’arresto di Antonino Castorina e Carmelo Giustra. “In quelle giornate – continua l’avvocato – ho ricevuto diverse testimonianze, si sono verificate diverse anomalie e difformità rispetto ai verbali. I miei candidati non si sono ritrovati i propri voti o quelli dei loro genitori. La cosa mi ha fatto a lungo riflettere. Non voglio entrare nel merito dell’indagine, che come anticipato dal procuratore Bombardieri avrà degli sviluppi, ma adesso si deve lanciare un messaggio politico alla popolazione reggina. Basta con queste condotte! Chi si candida a rappresentare un popolo e una città difficile come Reggio deve avere anche il coraggio di perdere, nel rispetto della legge e della volontà sacra e vera dell’elettorato e non credo che questo sia stato fatto in questa competizione elettorale”. Di seguito il videomessaggio.