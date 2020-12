Brogli elettorali a Reggio Calabria, Pratticò: “commiserazione verso chi ha usato i nomi di gente gravemente ammalata o addirittura deceduta per meri scopi elettorali”

14 Dicembre 2020 19:26

Brogli elettorali a Reggio Calabria, Pratticò: “su questa vicenda, proviamo la più totale commiserazione, verso chi, ha usato i nomi di gente gravemente ammalata o addirittura deceduta per meri scopi elettorali”

“Le vicende di queste ultime ore, hanno aperto uno squarcio, a dir poco raccapricciante, su come si dono svolte le ultime elezioni amministrative nella nostra città. Siamo certi, che quello di stamani, é solo l’inizio di un contesto molto più ampio e torbido, che grazie all’operato della magistratura e delle forze dell’ordine, verrà smascherato un sistema molto complesso e ben definito, che ha veicolato il risultato delle ultime elezioni comunali“. E’ quanto scrive in una nota Nino Pratticò del Circolo Fratelli d’Italia – Eracle. “Ci sorprende, il totale silenzio di tutte quelle associazioni e movimenti, che puntualmente si scandalizzano e gridano vergogna, quando viene colpito un esponente di una certa parte politica, mentre quando l’inquisito è uno del centrosinistra, ci si riscopre garantisti dell’ultima ora. Auguriamo al signor Castorina, di potersi difendere davanti alle sedi competenti, ma di farlo, spogliandosi dei ruoli che ricopriva fino a poche ore addietro, sia nelle istituzioni che all’ interno del Partito Democratico. Su questa vicenda, proviamo la più totale commiserazione, verso chi, ha usato i nomi di gente gravemente ammalata o addirittura deceduta per meri scopi elettorali“, conclude la nota.