Brogli elettorali a Reggio Calabria, IdV: “minaccia alla democrazia”

15 Dicembre 2020 14:55

Reggio Calabria, Italia dei Valori: “l’inchiesta sulle elezioni amministrative dello scorso 20-21 Settembre è una dolorosa notizia, perché mina il voto e minaccia la democrazia e la fiducia dei cittadine nelle Istituzioni”

“L’inchiesta sulle elezioni amministrative dello scorso 20-21 Settembre è una dolorosa notizia, perché mina il voto e minaccia la democrazia e la fiducia dei cittadine nelle Istituzioni. Ieri– scrive l’Avvocato cassazionista Francesco Molinari membro esecutivo Nazionale e coordinatore regionale della Calabria per L’Italia dei Valori e Oreste Arconte, Responsabile cittadino- come tutti, abbiamo appreso con dolore (ma non con meraviglia, purtroppo, conoscendo la situazione di questi luoghi) dalla stampa l’arresto del consigliere comunale appena rieletto al Comune di Reggio Calabria, Antonino Castorina, membro anche del direttivo nazionale PD nell’ambito di un’inchiesta sulle elezioni dello scorso 20 e 21 settembre. Dolorosa notizia proseguono Molinari e Arconte, perché mina quello che è uno dei fondamenti di ogni democrazia a suffragio universale: il voto. Avendo, poi, ascoltato anche la successiva conferenza stampa della Procura ( e conoscendo la solerzia con cui si conducono le indagini) si preannunciano altre notizie che mettono in dubbio e temiamo, l’intero risultato dell’esito di quelle elezioni. Come sanno gli amici, al primo turno abbiamo sostenuto convintamente come IdV e di Calabria Terra Libera) l’amica Angela Marcianò, perché sicuri che avrebbe rappresentato lo spartiacque necessario per liberare Reggio Calabria (e poi la Calabria tutta) da uno dei macigni che ne impediscono il rifiorire, fatto dalla melma di pezzi deviati di massoneria, traditori dello stato e Ndrangheta ed è giusto ricordarlo, anche se i cittadini, si sperava in piena libertà, hanno deciso altro. Noi, ma penso anche il partito di cui facciamo parte non ci stancheremo mai di denunciare a viso aperto tutte le malefatte. Le mafie vanno estirpate con coraggio e correggere la mala politica. Alla malerba e al malcostume dobbiamo dire basta”, conclude la nota.