Boxe – Floyd Mayweather torna sul ring: sfiderà lo youtuber Logan Paul il prossimo 20 febbraio

7 Dicembre 2020 12:31

Floyd Mayweather è pronto a tornare su un ring di boxe per affrontare lo youtuber Logan Paul: l’incontro d’esibizione si svolgerà il 20 febbraio

Il mondo della boxe è in fermento per il ritorno sul ring di Floyd Mayweather. L’indiscussa star della boxe mondiale, ritiratosi sul 50-0 da imbattuto, tornerà ad indossare i guantoni nel 2021, per una sfida d’esibizione contro un avversario particolare. Sulla scia del match che lo ha visto opposto a Conor McGregor, atleta di arti marziali miste prestato alla boxe per una ‘money fight’ in grado di generare fior di milioni, Floyd Mayweather questa volta affronterà Logan Paul, famosa star di YouTube con oltre 22 milioni di iscritti sulla piattaforma. Logan Paul è un grande appassionato di boxe, ma ha alle spalle un solo incontro da professionista contro il collega youtuber KSI. Sarà senza dubbio un incontro in grado di generare tanto hype e dunque grandi guadagni, ciò che maggiormente interessa a Mayweather che, non a caso, è soprannominato ‘Money’. Recentemente il fratello di Logan Paul, Jake Paul, ha vinto il suo match contro l’ex NBA Nate Robinson nell’evento che metteva di fronte Mike Tyson e Roy Jones Jr.