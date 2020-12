Coronavirus: oggi in Sicilia nel giorno di Natale 17 morti, 851 guariti e 720 nuovi casi positivi. Calano i ricoverati in ospedale, tutti i DATI ed i DETTAGLI

25 Dicembre 2020 19:01

Coronavirus, il bollettino della Regione Sicilia di oggi 25 dicembre: il numero dei tamponi effettuati, dei ricoveri, dei contagi e dei guariti

Oggi, 25 dicembre, nel giorno di Natale, in Sicilia ci sono stati 17 morti, 851 guariti e 720 nuovi casi positivi al Coronavirus su 6.472 persone sottoposte a tampone. Nelle ultime 24 ore in Sicilia è risultato positivo il 11,1% dei soggetti sottoposti a test. Negli ospedali scendono i ricoveri in regime ordinario che tornano sotto i 1.000 (995, -13 rispetto a ieri) mentre aumenta di una unità il numero dei ricoverati in terapia intensiva (174). Secondo quanto riporta il bollettino ufficiale fornito dalla Regione, i nuovi casi rilevati oggi sono così suddivisi:

222 Catania

201 Messina

63 Palermo

56 Caltanissetta

49 Agrigento

43 Ragusa

42 Siracusa

37 Trapani

7 Enna

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Sicilia: