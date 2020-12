28 Dicembre 2020 17:35

Chiara Ferragni cool sulla neve: dove trovare il berretto ed il giubbotto indossati oggi dall’influencer dopo la nevicata spettacolare a Milano

A Milano si è registrata nella notte un’abbondante nevicata. Un regalo speciale per chiudere il 2020 con una gioia: si è creata infatti un’atmosfera magica che ha spinto tantissimi milanesi a scendere in strada per giocare a palle di neve, realizzare splendidi pupazzi e divertirsi tanto con palette e giochi. Uno scenario quasi surreale, che consente ai milanesi di distrarsi per qualche ora dall’argomento coronavirus, col quale dobbiamo ormai convivere quotidianamente.

Tra coloro che non hanno resistito al fascino della neve, ovviamente, ci sono anche i Ferragnez: Chiara Ferragni, il marito Fedez ed il loro primogenito Leone, sono andati a giocare sulla neve, per una giornata speciale all’insegna del divertimento. In tantissimi avranno notato lo speciale outfit della famosa influencer italiana: Chiara Ferragni, che sta affrontando la sua seconda gravidanza e presto darà alla luce una bambina, sa essere cool anche per andare a giocare sulla neve e oggi ha indossato alcuni capi di abbigliamento della sua linea personale, nello specifico un bellissimo berretto ed un giubbotto. Si tratta di capi del bran di Chiara Ferragni, apprezzatissimo e gettonatissimo in tutto il mondo.

Dove trovare il giubbotto ed il berretto indossati oggi da Chiara Ferragni?

Sono tanti i posti dove è possibile acquistare i capi di abbigliamento della linea di Chiara Feragni. Ovviamente l’influencer ha un sito ufficiale dove poter acquistare tutti i prodotti della sua linea, ma i capi di abbigliamento del brand Chiara Ferragni sono acquistabili anche su Amazon, che piano piano si sta facendo sempre più spazio nel mondo fashion. Di seguito i prodotti del marchio dell’influencer italiana.

Il berretto indossato oggi da Chiara:

Altri berretti del brand:

Il giubbotto indossato oggi dall’influencer:

Altri gubbotti del brand: