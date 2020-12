Beve Vio in un bar con gli amici dopo il coprifuoco: scatta la multa di 400 euro per l’alteta paralimpica

3 Dicembre 2020 15:29

Bebe Vio trovata in un bar di Mogliano Veneto, insieme a deglia mici, dopo il coprifuoco: scatta la multa da 400 euro per l’atleta paralimpica

Al bar con gli amici dopo il coprifuoco delle ore 18:00, scatta la multa salata. Una notizia di certo non singolare al tempo del Coronavirus, ma che fa notizia a causa della protagonista in questione: Bebe Vio. La campionessa paralimpica italiana è stata beccata dai carabinieri mentre si trovava in un bar di Mogliano Veneto insiemea a degli amici, verso le ore 20:00. Inevitabile la multa di 400 euro per tutti, nonchè la segnalazione del locale alla Prefettura di Treviso.