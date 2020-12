4 Dicembre 2020 10:28

Riposo forza per l’Alma Patti Basket: non si gioca contro la Pallacanestro Femminile Firenze per il sopraggiungere di alcune complicanze da Covid

“Stop forzato per l’Alma Patti Basket: la Pallacanestro Femminile Firenze, avversaria della 10^ giornata di campionato, non è ancora disponibile per via di alcune complicanze sorte causa Covid-19. Patti dunque resta in città, dove svolgerà regolarmente allenamento in attesa del prossimo impegno, giorno 13 dicembre al PalaSerranò, contro la sorpresa del campionato Brixia Brescia”. E’ quanto si legge in una nota ufficiale del club cestistico messinese.